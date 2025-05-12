Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3 yıldır 24 suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerinin bağ evine yaptıkları operasyonla yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 3 yıldır 24 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.Ç.(46) isimli şüpheli şahıs Nazilli Arslanlı Mahallesi’nde saklandığı bağ evinde operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.