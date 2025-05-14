SUBÜ’nün başarılı değerlendirme sürecinin ardından YÖKAK’tan aldığı kurumsal akreditasyon belgesi, düzenlenen törenle YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ), başarılı değerlendirme sürecinin ardından Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) aldığı kurumsal akreditasyon belgesi, düzenlenen törenle takdim edildi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Doç. Dr. Gökhan Ergen, Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı, senato üyeleri, araştırma merkezi müdürleri, birimlerin kalite sorumluları ve kalite koordinatörlüğü personeli katıldı. Akreditasyon belgesini YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a takdim etti. Ayrıca program kapsamında YÖKAK Başkanı Kocabıçak tarafından ‘Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyonların Önemi’ başlıklı bir sunum yapıldı. SUBÜ, YÖKAK’ın Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) çerçevesinde 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazanarak YÖKAK’ın 2024 yılı KAP kararlarında tam akreditasyon alan 4 üniversiteden biri olmuştu.

40 senedir Sakarya’da yaşamış birisi olarak SUBÜ’de eski dostlarıyla olmaktan mutluluk duyduğunu belirten YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, "Salonda bulunanların neredeyse yüzde 90’ını tanıyor olmak ve SUBÜ’nün başarısını birlikte kutlamak güzel hissettiriyor. Sunumumuzda dünyadaki gelişmeleri, Türk yükseköğretimindeki gelişmeleri, kurumsal akreditasyon belgesinin neden önemli olduğunu ve program akreditasyonlarının bir üniversite için gerekliliğini anlatacağım. Alınan bu akreditasyon belgesi kesinlikle bir kâğıt parçası değil. Türkiye’de 208 üniversitede yalnızca 28 üniversitenin tam akreditasyonu bulunuyor. 2024’te değerlendirdiğimiz 35 üniversite arasından ise sadece 4 üniversite tam akreditasyon alabildi. SUBÜ süreçlerinin ne kadar kalite odaklı olduğunu göstermiş oldu. O nedenle başta rektörümüz olmak üzere tüm ekibi canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Kalite güvence sistemi açısından önemli ve gurur verici bir gün yaşadıklarını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "YÖKAK akreditasyonu; üniversitemizin stratejik vizyonunun, birlikte çalışma kültürünün ve sürekli iyileşme kararlılığının bir göstergesi. Genç bir üniversite olmamıza rağmen kuruluşumuzdan bu yana her adımımızı sistematik ve kalite odaklı atmaya gayret etti. Uygulamalı eğitimde öncü üniversite anlayışıyla yola çıktık. Bu süreçte 3+1 ve 7+1 Eğitim Modelimiz ile öğrencilerimizi iş dünyasıyla erkenden buluşturduk. Tüm öğrencilerimize yapay zekâ ve kodlama eğitimi alma şansı tanıdık. Teknofest’te onlarca ödül aldık. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarılı Ödülü’nü, iki kere Kalite Derneği Ödülü’nü ve Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği’nin ödülünü kazandık. Bugün ise bunların zirve noktası olarak tanımlayabileceğimiz YÖKAK tarafından verilen 5 yıllık tam akreditasyon belgesi ile kalite çalışmalarımızı taçlandırdık" şeklinde konuştu.

Başarının sadece merkezi birimlerin değil, tüm akademik ve idari kadronun ortak emeğinin sonucu olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, "Özellikle bu sürecin taşıyıcı gücü olan Kalite Koordinatörlüğümüzü ve birim personeli fedakâr arkadaşlarımızı, birimlerimizin kalite temsilcilerini ve bu sürece gönülden katkı veren tüm akademik ve idari kadrolarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. YÖKAK’ın kalite güvence sisteminin üniversitemizde içselleştirilmesi için farklı zamanlarda yaptığı değerlendirmeler üniversitemizin gelişimi için değerli bir rehberlik sundu. Her kademede verilen bu rehberlik neticesinde yaptığımız iyileştirmeler ile bulunduğumuz seviyeye geldik. YÖKAK’ın kalite odaklı yönetişim anlayışı bizler için pusula oldu. Böylece süreçlerimiz daha şeffaf, daha sistematik, daha sürdürülebilir hale geldi. YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’a ve değerlendirme takımlarına katkıları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.