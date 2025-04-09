SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Rabia Kübra Irmak, çektiği ‘Perde Pilavı’ fotoğrafıyla 4’üncü Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görüldü.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Rabia Kübra Irmak, ‘Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı’ dersi kapsamında çektiği ‘Perde Pilavı’ fotoğrafıyla 4’üncü Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Anatolia Turizm Akademisi, Meryan Otel ile Turizm Eğitimi ve Eğiticileri Derneği iş birliğiyle düzenlen yarışmada Anadolu’nun geleneksel lezzetlerini tanıtmak amaçlandı. Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden 178 fotoğrafçının 543 eserle başvurduğu yarışmada, gastronomi alanında eğitim gören öğrenciler ve profesyonellerin eserleri iki ayrı kategoride değerlendirildi. ‘Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı’ dersi akademisyeni Dr. Öğretim Üyesi Sevim Usta Dişsiz, yarışmada Anadolu lezzetlerinin görsel yönünün de vurgulanmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül, Anadolu mutfak kültürünü ön plana çıkarmayı ve öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ise yarışmanın öğrencilerin aldıkları eğitimi fotoğraflarla somutlaştırmalarına imkan sağladığını, ayrıca ‘Yemek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı’ dersinin uygulama yönüne katkı verdiğini ifade etti.