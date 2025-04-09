Nizip Belediyesi, ilçedeki park ve bahçelerde kapsamlı bir hazırlık çalışması başlattı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçenin yaz aylarında daha yeşil ve canlı bir görünüme kavuşması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade etti. Doğan yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün özverili çalışmalarıyla Nizip’in yazın güzelliklerine yeniden kavuşacağını belirtti. Başkan Doğan, "Nizip’imiz yazın güzelliklerine kavuşuyor. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla ilçemizdeki parklar ve bahçeler yeniden canlanıyor" ifadelerini kullanarak, yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki park ve bahçelerde detaylı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mevcut yeşil alanların bakımı titizlikle yapılırken, aynı zamanda yeni yeşillendirme çalışmalarıyla da alanların daha da zenginleştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede, yaz aylarında Niziplilerin aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği, daha yeşil ve ferah yaşam alanları oluşturuluyor.

Başkan Ali Doğan, belediye olarak vatandaşların refahı ve mutluluğu için durmadan çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.