SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi, bitirme projesi çerçevesinde; öğrenciler, akademisyenler, yöneticiler ve Uzaktan Eğitim Merkezi’nin ihtiyaçlarına özel olarak ‘memorai’ isimli akıllı asistan sistemi geliştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Meriç Üren, bitirme projesi çerçevesinde yapay zeka destekli akıllı asistan sistemi geliştirdi. ‘memorai’ isimli çalışmada çoklu ajan mimarisi ve ileri yapay zeka teknolojileri kullanan Üren; sistemi öğrenciler, akademisyenler, yöneticiler ile SUBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (UZEM) ihtiyaçlarına özel olarak tasarladı. Üren’e ‘memorai’ sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarında UZEM Müdürü Doç. Dr. Selman Hızal rehberlik etti. Hızal, Üren’in geliştirdiği sistemin bir bitirme projesi olmasına rağmen modern ve kapsamlı tasarımıyla üniversitenin akademik, idari ve sosyal yönlerine yenilikçi çözümler getirme potansiyeli taşıdığını vurguladı.