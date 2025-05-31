SUBÜ ile Arnavutluk’un Kanada Teknoloji Enstitüsü ve Bosna Hersek’in Tuzla Üniversitesi arasında ‘Teknoloji Yarışmaları ve İş Yerinde Mesleği Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Arnavutluk’un Kanada Teknoloji Enstitüsü (CIT) ve Bosna Hersek’in Tuzla Üniversitesi arasında ‘Teknoloji Yarışmaları ve İş Yerinde Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Protokol, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 5’inci ICITTBT Konferansı’nda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, CIT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ve Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadigrahi tarafından imza altına alındı. Protokolle üniversiteler; öğrenci proje çalışmaları, teknoloji yarışmalarına yönelik ortak projeler geliştirilmesi, laboratuvar ve çalışma ortamlarının ortak kullanımı, bilgi ve tecrübe paylaşımı, karşılıklı staj ve iş yerinde mesleki eğitim imkanlarının oluşturulması amacıyla iş birliği yapabilecekler.

Bilimsel buluşmaların yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesine imkan sağladığını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "CIT ile daha önce iş birliği protokolü imzalamış ve bu kapsamda birlikte çalışmaya başlamıştık. Akademisyenlerimizin de yer aldığı konferans, bu iş birliğinin çıktılarından birisi oldu. Gönül coğrafyamız bizim için oldukça kıymetli. Hem iş birliklerimizi arttırmayı hem de pozitif uygulama ve yenilikleri paylaşmayı arzuluyoruz. Bu anlamda Bosna Hersek’in Tuzla Üniversitesi’ni de içeren bir protokol imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu protokolle Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüzün kazandığı yarışma tecrübelerini ve birçok üniversiteye örnek olan +1 Eğitim Modelimizin inceliklerini CIT ve Tuzla Üniversitesi ile paylaşacağız. Birlikte yeni projelere imza atacak, staj ve iş yerinde mesleki eğitime yönelik yeni imkanlar oluşturacağız. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

SUBÜ ile daha önce başlayan iş birliklerinin yeni protokolle daha da güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten CIT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, "SUBÜ ile olan ortak çalışmalarımız, akademisyenlerimizin de katıldığı konferanslarla verimli sonuçlar ortaya koyuyor. Bu protokol; öğrenci projeleri, teknoloji yarışmaları ve laboratuvar imkanlarının ortak kullanımına yönelik iş birliğimizin kapsamını genişletecek. Özellikle SUBÜ’nün Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nün tecrübelerini ve +1 Eğitim Modeli’nin inceliklerini paylaşacak olmaları, öğrencilerimizin mesleki gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu iş birliğinin, bölgemizdeki teknolojik gelişime ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Protokolün hayırlı olmasını dileyin Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadigrahi, "Bu protokol, üniversitelerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak, öğrenci ve akademisyenlerimizin uluslararası alanda yeni fırsatlar elde etmesini sağlayacak. Özellikle karşılıklı staj ve iş yerinde mesleki eğitim imkanlarının oluşturulması, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı başlamalarına yardımcı olacaktır. SUBÜ’nün teknoloji yarışmaları tecrübelerinden ve yenilikçi eğitim modelinden faydalanmak, üniversitemizin eğitim kalitesini daha da yükseltecektir. Bu iş birliğinin, bölgemizin bilimsel ve teknolojik ilerlemesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Arnavutluk’ta başlayan iş birliklerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl SUBÜ’nün geleneksel olarak düzenlediği bazı sempozyumlara ev sahipliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.