SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO’da YÖK’ün yapay zeka ve dijital dönüşüm çalışması ile açılan 5 yeni program ve mevcut 2 programda öğrenim gören öğrencilerin uygulama yönlerinin geliştirilmesi amacıyla yüksek kapasiteli bilgisayarlarla donatılan laboratuvar kuruldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu’nda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) başlattığı yapay zeka ve dijital dönüşüm çalışması çerçevesinde açılan 5 yeni ön lisans programı ve mevcut iki program için yüksek kapasiteli bilgisayarlarla donatılmış bir laboratuvar kuruldu. Laboratuvarla; ‘Ön Yüz Yazılım Geliştirme’, ‘Arka Yüz Yazılım Geliştirme’, ‘Yapay Zekâ Operatörlüğü’, ‘Büyük Veri Analistliği’, ‘Bulut Bilişim Operatörlüğü’, ‘Bilgisayar Programcılığı’ ile ‘Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon’ programlarında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı derslerden üst düzey fayda elde etmeleri hedefleniyor. Yeni nesil teknolojik altyapıya sahip laboratuvar, öğrencilere hem güncel ve yaygın olarak kullanılan yazılımları ve sistemleri deneyimleme hem de birebir uygulama yapabilme olanağı sunuyor.

Yeni laboratuvara yönelik değerlendirmelerde bulunan Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Atalı, "Yazılım geliştirme, veri analizi, yapay zekâ ve bulut teknolojileri gibi çağın yükselen alanlarına odaklanan programlarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz; üst düzey bilgisayarların bulunduğu laboratuvarımızda teorik bilgilerini pratiğe dökerek öğrenmeyi kalıcı hale getiriyor. Laboratuvarımız uygulamalı eğitim anlayışımızı destekliyor. Eğitimimize güç katan ve öğrencilerimizin geleceği için değerli bir yatırım olan laboratuvar için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık hocamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.