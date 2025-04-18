Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde 18-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na Denizli’nin Çameli Belediyesi de katıldı. ANFAŞ Fuar Merkezi’nde yapılan fuarda oldukça renkli bir stand açan Çameli Belediyesi, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde 18-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’na Denizli’nin Çameli Belediyesi de katıldı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aslan, fuara en son pandemide katıldıklarını hatırlatarak, "Pandemin sonra fuara ara verildi. Sonrasında seçim süreçleri yaşandı. Şimdi Akdeniz Belediyeler Birliği başkanımız sayın Muhittin Böcek ile birlikte biz de fuarda standımızı açtık. Gördüğümüz kadarıyla en güzel stantlardan bir tanesiyiz. Kadınlarımızın yaptığı el emeklerini, belediyemizin yaptığı hizmetleri burada sergileme fırsatı buluyoruz. Ben emeği geçenlere tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

"Diğer belediyelerin yaptıkları hizmetleri görüp, örnek almak açısından bir fırsat olarak görüyoruz"

Oldukça başarılı bir organizasyon düzenlendiğine dikkati çeken Başkan Aslan, "Bu fuarlar bizler için bir fırsat. Gerek ilçelerin, gerek hizmetlerin tanıtımı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca gerek diğer belediyelerin yaptıkları hizmetleri görüp örnek almak açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Ayrıca belediyelerin tedarikçi firmaları da burada. Onlarla işbirliği yapmak adına fiyat almak güzel bir fırsat. Antalya’daki herkesi, özellikle de Antalya’da yaşayan Çamelilileri standımıza bekliyorum" diye konuştu.