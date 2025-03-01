Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Karadeniz Bölgesi’ne son 8-10 yılın en yoğun kar yağışının düştüğü belirterek, "Bu kar yağışı özellikle Karadeniz Bölgesi’ni biraz rahatlattı. Bu kar yağışı tabi Türkiye genelinde her yerde yağan bir kar yağışı olmadı. Diğer bölgelerde şiddetli kuraklık riski devam ediyor" dedi.

Kuzeyden gelen Sibirya soğukları Karadeniz’i etkisi altına aldı. Altay kar fırtınası birçok kentte etkili oldu. Bunun sonucunda Karadeniz son yılların en yoğun karı yağdı. Kar yağışını değerlendiren Prof. Dr. Yusuf Demir, "Karadeniz Bölgesi son 8-10 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Doluluğundan ötürü yavaş yavaş yağması, havanın sıcaklığının belli bir ölçüde düşük olmasından dolayı son zamanların en soğuk günlerini yaşıyoruz. Bu durum karın yer yüzünde daha uzun süre kalarak yavaş yavaş toprağa geçmesini ve toprağa süzülmesini sağlıyor. Bu da güzel ve önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

Kar yağışının Karadeniz Bölgesi’nde etkili olduğuna dikkat çeken Demir, "Karadeniz sahil şeridini vuran bir kar yağışıdır. Karadeniz’in ısınması sebebiyle, suyun buharlaşması sonucu bunun kara dönüşmesi ve Karadeniz’deki dağlara çarpması sonucu alınan bir kar yağışıdır. Bu kar yağışı özellikle Karadeniz Bölgesi’ni önümüzdeki günler için biraz rahatlattı. Umuda sevk etti. Çünkü hem Bafra ve Çarşamba Ovaları açısından hem fındık ve çay tarımı açısından güzel bir gelişmedir. Ancak bu durum bizi rehavete düşürmemelidir. Uzun süreli baktığımızda biz yağışların düzenli gitmesini umut ediyoruz. İlkbahar yağışları devam ederse bu bölgedeki tarım açısından güzel bir gelişmedir. Soğukların havadaki mikropları kırması sağlık açısından hem de zararlıların yok olması açısından umut verici bir gelişme olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin yarısından fazlası kurak"

Son kar yağışının Türkiye genelinde etkili olmadığını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Ülkemizde diğer bölgelerde şiddetli kuraklık riski devam ediyor. Son 3 ve 6 ayın meteorolojik verilerini incelediğimizde Türkiye’nin yarısından fazlası kurak geçti. Meteorolojiden alından Ocak ayı verilerine göre Türkiye’de Ocak ayındaki yağışlar geçen yılın ortalamalarına göre yüzde 65 daha az düştü. Bu durum da özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz gibi bölgelerimizde yağış miktarında önemli bir düşüşün ve kuraklık riskinin yüksek olduğunu gösteriyor. İstanbul genelinde kar yağışı barajlarda bir rahatlama getirebilir. Tarım açısından özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz Bölgelerinde çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almasında yarar var. Karadeniz Bölgesi’nde özellikle nisan ve mayıs ayında alacağımız yağışlar özellikle tarımsal üretim açısından bizi kurtaracaktır. Bunları görmek lazım. Önümüzdeki günlerde yine kurak periyotları yaşayacağız ama bu yağışlar bir nebze olsun insanları hem psikolojik olarak hem de tarımsal üretim açısından bize bir parça umut vadetti."

Kar yağışının kahverengi kokarca böceğine karşı fayda sağlayabileceğini belirten Prof. Dr. Yusuf Demir, "Özellikle Karadeniz’de son zamanlarda yoğun problem olarak kahverengi kokarca böceği istilası var. O problemin belki bir parça giderilmesi açısında fayda sağlar diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.