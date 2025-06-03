Hatay’da 6 metre derinlikteki su kuyusuna düşen 91 yaşındaki adamı itfaiye ekipleri kurtardı.
Defne ilçesi Değirmenyolu Mahallesi’nde 91 yaşındaki şahıs, yaşadığı müstakil evin bahçesindeki su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla 6 metrelik kuyuya inen itfaiye ekipleri uzun uğraşlarla yaşlı adamı kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen adamın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA