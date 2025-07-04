Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, su dinamosu tamir için girdiği Fırat Nehri’nde, elektrik akımına kapılan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Surtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Ç. (35), tarım sulamasında kullanılan su dinamosunun bozulması sonucu Fırat Nehri’ne girerek elektrik arızasını gidermeye çalıştı. Bu sırada elektrik akımına kapılan ve ağır yaralanan genci su yüzeyinde hareketsiz halde gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehirde elektrik olduğunu fark eden ekipler, öldü sanılan genci sudan çıkardı. Nabzı atan genç, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adamın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.