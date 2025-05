Sporun ruhunu, gençliğin enerjisiyle buluşturan Kiğılı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor. Marka, sadece bir sporun değil; bir duruşun, bir tutkunun ve bir inancın destekçisi olmaya devam ediyor. "Kiğılı Spor Sever" çatısı altında yürüttüğü birçok sponsorlukla sporun birleştirici gücüne, gençliğin dönüştürücü enerjisine ve her sporcunun hikâyesine ortak oluyor.

19 Mayıs’ın temsil ettiği umut, cesaret ve bağımsızlık ruhuyla hareket eden Kiğılı; genç sporculara yalnızca sahada değil, hayatın her alanında "yanındayız" mesajı veriyor. Sporun birçok branşında aktif bir rol üstlenen marka; futboldan paralimpik sporlara, hentboldan basketbola uzanan geniş bir yelpazede sporcuların yanında yer alıyor. Sporcuların kendilerini saha dışında da iyi hissetmeleri için şıklıklarını ön plana çıkaran marka, onların hem sahadaki başarılarına hem de saha dışındaki duruşlarına eşlik ediyor. Aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratan iş birlikleriyle de dikkat çekiyor.

Geniş çaplı sponsorlukların, Kiğılı’nın sporla olan köklü bağlarını daha da pekiştirdiğini vurgulayan Kiğılı CEO’su Sena Suerdem "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, sporun yalnızca fiziksel bir aktivite değil; aynı zamanda umut, birlik ve ilham kaynağı olduğuna olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz. Biz sadece bir giyim markası değiliz ‘Kiğılı Spor Sever’ diyerek çıktığımız bu yolda, birlikte yürüdüğümüz her takımın, her sporcunun arkasında duruyor, hikâyelerine ortak oluyoruz. Genç sporcularımızın kendilerini güçlü, cesur ve şık hissetmeleri için onların her adımında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Kiğılı olarak sporun geniş bir yelpazede gelişimine katkıda bulunma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimizle kurduğumuz bağın ötesinde, ülkemizin değerlerine sahip çıkan; kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket eden ve hayatın her alanında var olmayı amaçlayan bir markayız."

Sporun toplumsal gücüne inanan bir marka

Açıklamaya göre marka, sadece popüler branşlara değil; toplumsal farkındalık oluşturacak alanlara da destek veriyor. Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin de resmi giyim sponsoru olan marka, her sporcunun kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için saha dışında da yanında duruyor.

"Biz, sporun yalnızca başarıyla değil; azim, eşitlik ve ilhamla da ilgili olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hem paralimpik sporcularımızın hem de farklı branşlarda mücadele eden tüm sporcuların yanında yer alarak onların yolculuklarına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" diyen Suerdem, markanın spor vizyonunu sosyal fayda temeline oturtan yaklaşımının da altını çizdi.

Her branşta, her takımın arkasında

Markanın spora verdiği destekler şöyle açıklandı:

’’Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü başta olmak farklı branşlarda faaliyet gösteren yerel ve uluslararası birçok takımı da giydirerek sporun her alanında etkin bir rol oynamaya devam ediyor. Marka, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Futbol A Takım, Futbol Altyapı, Futbol Kadın, Kadın-Erkek Basketbol, Kadın-Erkek Voleybol ve Basketbol tekerlekli sandalye takımlarının resmi giyim sponsorluğunu üstleniyor. Süper Lig ekiplerinden, İstanbul Başakşehir FK, Samsunspor, Alanyaspor Futbol Takımlarının da yanında yer alıyor. Voleybolun yükselen değerlerinden biri olan Zeren Spor Kulübü’ne da sponsorluk desteği sunarak farklı seviyelerdeki kulüpleri desteklemeyi sürdürüyor. Yurt dışında ise Almanya’nın köklü kulüplerinden Frankfurt Skyliners (basketbol) ve Rhein-Neckar Löwen (hentbol) takımları ile İtalya Basketbol Federasyonu’nun ve Makedonya Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi giyim sponsoru olarak global ölçekte de sporun içinde aktif biçimde yer alıyor. Marka, sporun birleştirici gücüne inanarak hem sahada hem de saha dışında sporcuların yanında olmaya devam ediyor.

Bugün, 19 Mayıs’ın gençliğe armağan ettiği inançla, her sporcunun ve her taraftarın yanında duran Kiğılı, sporun birleştirici gücünü hem sahaya hem hayata taşımaya devam ediyor.’’