Sırbistan’da düzenlenen Okul Sporları Dünya Şampiyonasında Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencisi Arif Bulut büyük bir başarıya imza atarak dünya üçüncüsü oldu.

Yaklaşık 60 ülkeden 3.000 sporcu öğrencinin katıldığı ve 22 branşta kıyasıya mücadele edilen organizasyonda, Arif Bulut üstün performansıyla adını dünya sıralamasına yazdırdı. Afyonkarahisar tarihinde okul sporlarında bu seviyeye ulaşan ilk öğrenci olan Bulut, azmi, disiplini ve yeteneğiyle ülkemizi ve şehrimizi gururla temsil etti.