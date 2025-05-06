Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında ‘Aileler Yarışıyor’ etkinliği düzenleniyor.

Kentteki spor faaliyetlerinin adeta lokomotifi konumundaki büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren Spor A.Ş., farklı etkinlikler ve güzel projelerle Kayseri’ye hizmet vermeye devam ediyor. Altın Bayraklı Avrupa Spor Şehri Kayseri’nin spor dolu kuruluşu Büyükşehir Spor A.Ş., Kayseri’yi spora doyurmak, toplumun sağlıklı ve sosyal bireylerden meydana gelmesine katkı sağlamak doğrultusunda proje ve faaliyetlerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu kapsamda 11 Mayıs 2025 Pazar günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde 2025 Aile Yılı ve Anneler Günü’ne özel dopdolu bir etkinlikle Kayserililerin karşısına çıkan Büyükşehir Belediyesi, aile bağlarını güçlendiren, eğlenceli ve rekabet dolu bu özel yarışmada eğlenceli sahnelere aracı olurken, vatandaşlar için spor ve sosyal etkinlik dolu bir aktiviteye imza atacak. Saat 16.00’da gerçekleşecek etkinlikte ‘anne + baba, anne + baba + 1 çocuk ve anne + baba + 2 çocuk şeklinde yarışma kategorileri bulunurken, dereceye giren ailelere ise sürpriz hediyeler sunulacak. Güç, zekâ ve yetenek gerektiren parkurlarda, heyecan dolu mücadeleler için Kayserilileri bekleyen yarışmaya başvurular sadece 0 549 696 00 38 numaralı telefon üzerinden yapılırken, yarışmaya katılacak çocukların yaş aralığı 7-15 olması gerekiyor. Aile bireylerinin kimlik belgelerini beyan etmelerinin de zorunlu olduğu yarışmada detaylı bilgi için www.sporaskayseri.com.tr adresinden faydalanılabilecek.

Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından, kontenjanların sınırlı olduğu yarışma ve eğlence ile hareket dolu bir gün için Kayserililer etkinliğe davet edildi.