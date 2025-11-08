Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son günlerde gündeme gelen deprem paraları Süleyman Soylu Kültür Merkezi’ne harcanmış iddiasında bulunan haberlere açıklık getirdi. Başkan Özlü, Romanların talebi ile inşa edilen ve adı ‘Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi’ olan yapının Düzce Valiliği sorumluluğunda olduğunu anlattı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Faruk Özlü’nün yanlış bir işe imza atmayacağını paylaştı.

Başkan Faruk Özlü, yer alan haberler hakkında açıklamalarda bulundu. Haberlerde yer alan deprem paraları Süleyman Soylu Kültür Merkezi’ne harcanmış iddialarının yalan olduğuna dikkat çeken Özlü, sürecin başından sonuna kadar yaşananları tüm detayları ile anlattı.

Faruk Özlü, "Süleyman Soylu Kültür Merkezi konusuna bir açıklık getirmek istiyorum. Düzce’de Roman kardeşlerimiz var. Onların bir talebi oldu, ‘Bize bir kültür merkezi yapar mısınız?’ dediler. Burası görüntülerde de gördüğünüz gibi; Süleyman Soylu Kültür Merkezi mi yoksa Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi mi? Bakın bu bir yalandır. Şunu ifade edeyim; Roman kardeşlerimiz böyle bir talepte bulunca ben bu talebi yerine getirmek istedim. O günlerde İçişleri Bakanlığımız Türkiye’nin her yerinde Roman kardeşlerimiz ile toplantılar yapıyordu. Onların sorunlarını, sosyal şartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyordu. Düzce’ye bir bakan yardımcımız geldi ve bu konu konuşuldu. Roman kardeşlerimizin bu talebi üzerine benim İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyden bir talebim oldu. Dedim ki; Roman kardeşlerimiz ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz, Düzce’de de böyle bir talep var. Sadece bir mesaj yazarak bunu anlattım. Kendisi bize 4 milyon TL gönderdi. Ben bu gelişme karşısında çok duygulandım ve kendisine bu yapılacak merkeze ismini vermeyi teklif ettim. Kendisi kabul etmedi, bana bir mektup yazdı, kabul etmeme gerekçelerini anlattı. Dolayısıyla bu konuda Halk TV’de yer alan haber neresinden tutsanız yanlış ve yalan bir haber. Gerçekte merkezin şu andaki durumunu görüyorsunuz, şimdi de burasının sorumluluğu Düzce Valiliği’mize aittir. İçişleri Bakanlığı’mız parasını verdi. Romanlar çok renkli, çok sempatik insanlardır. Bu kültür merkezinden daha da iyilerini hak ettiklerine inanıyorum" dedi.

Soylu’dan da yanıt gecikmedi

Konunun gündem olmasının ardından X hesabından açıklamada bulunan Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye desteğini dile getirerek, "Yalandan hiç yorulmaz mısınız? Bugüne kadar ismim onlarca yere verilmek istendi. Ancak kişisel bir karar olarak, ismimin hiçbir yere verilmesini istemedim. Verildiği birçok yerden de ‘ismimin verilmemesi kararını’ bizzat rica ederek kaldırttım ve sildirttim. Ayrıca, bahsi geçen Belediyemizin Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye’mizin en müstesna, en güvenilir ve en değerli şahsiyetlerinden biridir. Birlikte kabinede de görev yaptığımız bu kıymetli arkadaşımıza güvenimiz tamdır. Yanlış bir işe imza atmaz" dedi.