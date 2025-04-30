Ak Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Havva Sibel Söylemez , Sağlık Bakanı Prof.Dr.Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Mersin' sağlık alanında yapılacak olan ve devam eden yatırımlar ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Ak Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Havva Sibel Söylemez görüşme sonrası yaptığı açıklamada , '' Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanemize son teknolojik özelliklere sahip 3. MR cihazı hizmete alınacaktır.Kurulacak MR cihazı ile , hastalarımızın randevu süreleri de ciddi şekilde azalacaktır.Sayın Bakanımıza Mersin'imize vermiş olduğu destekleri için şükranlarımı sunuyorum '' dedi.