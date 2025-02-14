Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımı nedeniyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat’ı yalnız geçirecek olanlara ’akşam yemeği’ ilanı adı altında mesaj yayınlamıştı. Paylaşım sonrası fenomene sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Taşkın’ın bu paylaşımına yönelik CİMER’e şikayet yağdı.
Merve Taşkın, paylaşım sonrası ‘müstehcenlik’ suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: iha