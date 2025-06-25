Sorgun Belediyesi, şehir içi trafik akışını rahatlatmak ve düzensiz parkın önüne geçmek amacıyla ücretli otopark uygulamasını hayata geçirdi. İlçede özellikle merkezde yaşanan araç yoğunluğu ve park sorunu, belediyenin yeni dijital otopark sistemi SORPARK ile daha kontrollü ve sistemli bir şekilde yönetilecek.

Yeni uygulama kapsamında, sürücüler artık tüm otopark işlemlerini belediyenin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen SORPARK sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar, dijital.sorgun.bel.tr/parking adresinden hizmet veren platform üzerinden araçlarını sisteme tanımlayabilecek, park sürelerini takip edebilecek ve ödemelerini kolaylıkla online olarak yapabilecek.

Ücretli otopark uygulaması, hafta içi ve cumartesi günleri 09.00 ile 18.00 saatleri arasında geçerli olacak. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise otopark hizmeti ücretsiz olarak sunulacak. Uygulamanın amacı, sadece trafik akışını düzenlemekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda şehir estetiğini korumak, araç sirkülasyonunu artırmak ve kamusal alanların daha verimli kullanılmasını sağlamak olarak açıklanıyor.

Sorgun Belediyesi yetkilileri, SORPARK sisteminin hem kullanıcı dostu hem de şeffaf bir yönetim anlayışını yansıttığını vurgularken, vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin de sistemin gelişimi için dikkate alınacağını belirtti. Modern şehircilik anlayışıyla uyumlu olarak geliştirilen bu dijital dönüşüm adımıyla, Sorgun’un kent içi yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.