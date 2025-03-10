Son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte doğa uyanışa geçti. Yozgat’ın yeşeren dağları, baharın müjdecisi çiğdem çiçekleriyle adeta renk cümbüşüne büründü. Bu doğal güzellik, bazı aileleri de harekete geçirdi. Aileler, Yozgat’ın yüksek kesimlerine çıkarak hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de çiğdem topladı.

Baharın gelişini simgeleyen cemrelerin ardından doğada yaşanan canlanma, Yozgat’ın dağlarında kendini gösterdi. Çiğdem çiçeklerinin açmasıyla birlikte Ramazan ayında zaman geçirmek için ve çiğdem pilavı yapmak için bazı aileler çocuklarıyla çiğdem topladı.

Çiğdemleri toplamaya çıkan İsa Kablan, "Çiğdemleri gördük fotoğraflarda, biz de çiğdem toplamaya çıktık. Çok sayıda çiğdem çıkmış, onları toplamaya geldik. Çiğdem pilavı yapmayı düşünüyoruz. Akşam Allah izin verirse iftar Yozgat’ta meşhur çiğdem pilavı, bilen bilir zaten. Pilavla birlikte iftarımızı yapacağız" dedi.

Şimdiki gençlerin çiğdemi pek bilmediğini ve kendileri için çocukluk günlerinin olmazsa olmazı olan çiğdem topladığını söyleyen Erdoğan Deniz ise şunları söyledi: "Geçen hafta aynı bölgeye gelmiştik, geçen hafta hava soğuktu, bir hafta sonra tekrar gidelim dedik. Şu anda aynı bölge içerisinde olabildiğince çiğdem var, baharın müjdesi. Havaların ısınmasıyla birlikte çiğdemler örtü gibi, çarşaf gibi her tarafı kaplamış. Allah izin verirse buradan biraz çiğdem söküp pilav yapmak istiyoruz. Çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz. Bulgur pilavıyla birlikte, ayranla birlikte, yufka ekmekle birlikte düşüncemiz bir bulgur pilavı. Çünkü çocukluğumuzda biz bunları yaşadık. Çiğdem pilavı bizim için olmazsa olmazlardandı. Çiğdemleri toplardık, ‘Yağ verenin oğlu olsun, bulgur verenin kızı olsun, kız çatlasın, patlasın, oğlan bize arkadaş olsun’ diye bunun manilerini de söylerdik. Çiğdem, bizim çocukluğumuz. Şimdiki nesil çiğdem nedir, derseniz bilmez ama biz biliriz, bununla büyüdük."

Yozgat’ın doğal güzellikleri ve baharın gelişiyle birlikte yaşanan bu tür etkinlikler, hem yerel halk hem de doğaseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Çiğdem toplama geleneği, nesilden nesile aktarılarak yaşatılmaya çalışılıyor.