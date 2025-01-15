Sömestr tatilinin yalnızca dinlenme dönemi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akgündüz, bu dönemin aynı zamanda çocukların üretkenliklerini, bilimsel meraklarını ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri bir süreç olarak değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Devrim Akgündüz, tatillerin, akademik yoğunluktan uzaklaşılan bir yenilenme dönemi olduğunu ifade etti. Akgündüz, “Çocukların tatilde yalnızca dinlenmeleri değil, aynı zamanda öğrenmeleri, keşfetmeleri ve eğlenmeleri için fırsatlar oluşturulmalıdır. Bu süreç, onları hem zihinsel hem de duygusal olarak geliştirir” dedi.

STEM temalı etkinliklerin önemi

Prof. Dr. Akgündüz, klasik ödevlerin çocukları sıkabileceğini belirterek, bunun yerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) temalı etkinliklerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Örneğin, çocukların basit bir robot yapmayı, bir su roketi tasarlamayı ya da bir köprü modeli inşa etmeyi deneyebileceğini belirten Akgündüz, bu tür projelerin çocukların problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra eğlenceli bir öğrenme ortamı sunduğunu ifade etti.

Süreç odaklı aktiviteler önemli

Tatilde yapılacak etkinliklerin bir seferlik aktiviteler yerine süreç odaklı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Akgündüz, şu önerilerde bulundu:

“Doğa Projeleri: Çocukların bir bitki yetiştirme projesine başlaması veya bir doğa rehberi hazırlaması, onların çevre bilincini artırır.

Sanat Etkinlikleri: Günlük tutmak, bir hikâye yazmak ya da ailece bir resim veya heykel yapmak, üretken düşünmeyi teşvik eder.

STEM Projeleri: Çocukların bir mühendis gibi rüzgâr türbini tasarlayıp çalıştırmayı denemesi, onların hem bilimsel hem de pratik becerilerini geliştirir.”

Ailece yapılabilecek etkinlikler

Prof. Dr. Akgündüz, tatilin aile bağlarını güçlendirmek için de önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Ailece düzenlenecek doğa yürüyüşleri, açık hava piknikleri veya geri dönüşüm malzemeleriyle tasarımlar yapmak hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler arasında yer alıyor. Mutfakta çocuklarla birlikte zaman geçirmenin de faydalı olduğunu ifade eden Akgündüz, "Birlikte yemek yapmak, ölçümlerle temel matematiği öğretirken, çocukların el becerilerini ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını destekler," dedi.

Tatil süresince çocukların doğada zaman geçirmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Akgündüz, parkta piknik yapmanın, ormanda yürüyüşe çıkmanın veya bir göl kenarında vakit geçirmenin çocukların fiziksel ve duygusal olarak yenilenmelerine yardımcı olacağını ifade etti.

Velilere ve öğretmenlere öneriler

Prof. Dr. Akgündüz, tatilin çocukların kişisel ve sosyal gelişimleri için bir fırsat olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Veliler ve öğretmenler, çocukları hem dinlenmeye hem de öğrenmeye teşvik etmelidir. Tatil, onların keşfetme duygusunu geliştirebilecek aktivitelerle zenginleştirilmelidir."