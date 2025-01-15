Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş dünyasına rehberlik eden çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bursa’da ticaretin kalbini oluşturan ’Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin dijital dönüşümü için çalışmalarına hız veren BTSO, bölge esnafını küresel vitrine taşımak amacıyla e-ticaret eğitim programları hazırladı.

Oda Hizmet Binası’nda ’Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi E-Ticaret Eğitim Programı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıyla birlikte ayrıca Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen ve BTSO’nun paydaşları arasında yer aldığı “Genç Dijital Girişimcilik Akademisi” 5’inci dönem sertifika töreni düzenlendi.

Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, hem geçmişin birikimini hem de geleceğin vizyonunu bir araya getiren iki önemli proje kapsamında bir araya geldiklerini söyledi. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin, yalnızca Bursa’nın değil, Anadolu’nun ticaret tarihinde özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Özen, “Bu bölge, yüzyıllar boyunca hem ekonomik hareketliliğin hem de sosyal dayanışmanın merkezi olmuştur. Ancak zaman değişiyor. Ticaretin kuralları yeniden yazılıyor. E-ticaretin küresel hacmi geçtiğimiz yıl 6,3 trilyon doları aştı. Ülkemizde de e-ticaret sektöründe her yıl yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme gerçekleşiyor. Bu dönüşüm, ticaretin sınırlarını kaldırırken, internete erişimin olduğu her noktayı bir pazar yerine dönüştürüyor. Bu nedenle, odamızın da filizlendiği yer olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki işletmelerimizin yeni dünyaya uyum yeteneklerini hızla geliştirmek durumundayız” dedi.

12 haftalık kapsamlı eğitim programı

Kentteki ticaretin kalbini oluşturan bölgedeki işletmelerin vitrinlerinin, sadece kapıların önüyle sınırlanmaması gerektiğini belirten Özen, “Bugün, bir cep telefonunun ekranı sizin vitrininiz, e-ticaret platformu ise dünyanın dört bir yanına açılan kapınızdır. İşte, Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi E-Ticaret Eğitim Programı’nı tam da bu vizyonla hayata geçiriyoruz. Proje çerçevesinde Trendyol, Hepsiburada, Amazon ve Ozon gibi e-ticaret ve e-ihracat alanında sadece ülkemizde değil, dünyada da öncü firmalarla önemli iş birlikleri oluşturduk. İhracat yapmayı hedefleyen, e-ticaret veya e-ihracat hacmini artırmak isteyen bölge esnafımız, yaklaşık 12 haftalık uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim programından faydalanacak. Ahilik geleneğimizi bu eğitimlerin de katkısıyla yeni nesil teknolojilerle ve dijital araçlarla buluşturmuş olacağız. Bu güçlü dönüşüm, sadece ticaretin değil, aynı zamanda kadim değerlerimizin de geleceğe taşınmasına imkân sağlayacaktır” diye konuştu.

"Dijital dünyanın kapıları açıldı"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, “Bugün ayrıca, Genç Dijital Girişimcilik Akademisi Projesi’nin 5. Dönem Sertifika Törenini gerçekleştiriyoruz. 2023 yılının Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın destekleri ve BEBKA koordinasyonunda Gürsu Belediyesi tarafından başlatılan bu proje, Odamızın katkılarıyla daha da güçlendi. Projeden faydalanan gençlerimiz, ihracat destek ve teşvik eğitimlerinden e-ticaret komitemizin tecrübe paylaşımlarına kadar son derece faydalı bilgiler edindi. Kendilerine dijital dünyanın kapılarını açan, onları dijital ekonominin gereklerine hazırlayan bu projeden faydalanan gençlerimiz, girişimcilik ruhunu inovasyonla buluşturdular. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki işletmelerimizle de eşleşerek, Bursa’mızın dijital dönüşümünde ilk ve en önemli adımı da atmış oldular. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan, sertifika almaya hak kazanan ve dönüşüm sürecinde aktif rol üstlenen gençlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Projelerimiz Bursa’nın geleceğine katkı sağlayacak"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Genç Dijital Girişimcilik Akademisi” Projesi 5. Dönem Finali’nden muhteşem kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Projeye destek veren BEBKA ve BTSO’ya teşekkür eden Işık, “5 yıl önce kurduğumuz Kollektif Kariyer Merkezi’nin meyvelerini bugün toplamaya başladık. Sahadan aldığımız talepler karşısında şehrimizdeki 2 üniversite ile sanayi ve ticaret odalarıyla görüşecek bizim de artık bu projelerin içinde olmamız gerektiğinin kararını verdik. BTSO’nun mottosu ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’. Bu doğrultuda hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Kurumlarımızın işbirlikleriyle bu projelerimizi daha da büyüterek sürdüreceğimize ve Bursa’nın büyümesine katkı sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

"BTSO’nun öncülüğü fark oluşturuyor"

Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, Payitaht Çarşı Projesi’ni Türkiye’nin en vizyoner projelerinden biri olarak değerlendirerek, “Bu projede BTSO’nun öncülüğü büyük bir fark oluşturuyor. Ticaret olmadan sanayiden söz etmek mümkün değil. Payitaht çarşılar ticaret ve sanayinin başlangıç noktalarıdır. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın, bu bölgeden çıkmış bir isim olarak tarihi çarşılara gösterdiği önem bizleri gururlandırıyor. Bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarda ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ anlayışını benimsedim. İbrahim Burkay Başkanımıza bu vizyonu ve tarihi çarşılara olan katkıları için yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

120 saat teorik ve 80 saatlik saha eğitimi

BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven, dönüşüm merkezinin çalışmaları doğrultusunda yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ve sunumların ardından Gürsu Belediyesi tarafından, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen ve BTSO’nun paydaşları arasında yer aldığı “Genç Dijital Girişimcilik Akademisi” 5’inci dönem sertifika töreni düzenlendi. Programa katılan gençler, 120 saatlik teorik eğitim ve 80 saatlik saha deneyimiyle donanımlı bir girişimcilik süreci geçirdi.