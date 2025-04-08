NASA tarafından düzenlenen İnsanlı Keşif Aracı Yarışması’nda (Human Exploration Rover Challenge-HERC) Türkiye’yi temsil edecek olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bellatrix Uzay Takımı’nda Somalı bir isim de yer alıyor. Soma eski Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna’nın oğlu Abdullah Tuna, takımın mühendis kadrosunda görev alıyor.

Her yıl ABD’nin Alabama eyaletinde NASA tarafından gerçekleştirilen yarışmada üniversite ekipleri, teknik yeterlilik, dayanıklılık, inovasyon ve görev tamamlama kriterlerine göre değerlendiriliyor. İTÜ Bellatrix Takımı, geliştirdiği ROVER aracıyla yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Takımda yer alan Abdullah Tuna’nın başarısı ise Manisa’nın Soma ilçesinde büyük sevinçle karşılandı. Konuya ilişkin açıklama yapan baba Sabır Tuna, "İTÜ Bellatrix Uzay Takımı’nda görev alan başta oğlum Abdullah olmak üzere tüm genç mühendisleri tebrik ediyorum. Bu başarı yalnızca ailemiz değil, tüm Soma ve ülkemiz için gurur verici" dedi.

Abdullah Tuna ise yaptığı açıklamada, "NASA’nın düzenlediği bu yarışmada ülkemizi temsil edecek takımda yer almak benim için büyük bir onur. Uzun süren hazırlık sürecinin ardından, emeğimizin karşılığını uluslararası bir platformda sergileyeceğiz. Hedefimiz sadece derece almak değil, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı tüm dünyaya göstermek" ifadelerini kullandı.

İTÜ Bellatrix Takımı, insanlı uzay görevlerine yönelik mühendislik çözümleri üretmeyi hedefliyor. Yarışmada Türkiye’yi temsil edecek ekip, bilim ve teknoloji alanında gençlere ilham vermeyi amaçlıyor.