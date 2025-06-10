Manisa’daki evinde 6 Haziran’da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 66 saat süren yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, binlerce Manisalının gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı öncesi getirildiği Hatuniye Camiinde eşi ve kızları biran olsun tabuttan ayrılmazken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in en büyük kızı Nehir Zeyrek’i alnından öperek teselli etti.

Manisa’da her siyasi görüşten insanın sevdiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için ikinci tören Hatuniye Camiinde gerçekleştirildi. Öğle namazı öncesi naaşı belediyeden alınarak Hatuniye Camiine getirilen Ferdi Zeyrek’in Türk Bayrağına sarılı ve üzeri karanfillerle kaplı tabutundan eşi ve kızları biran olsun ayrılmadı. Eşi Nurcan Zeyrek bir yandan gözyaşı dökerek bir yandan da çocuklarına teselli olmaya çalışırken büyük kızı Nehir Zeyrek ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Nehir’i anından öpen ve sık sık sarılarak teselli eden Özel de tabutun başından biran olsun ayrılmayarak taziyeleri kabul etti. Tabutun başında eşinin kocaman bir kalbi olduğunu kaydeden Nurcan Zeyrek kızları için yaşamaya ve dik durmaya devam edeceğini söyledi. Ferdi Zeyrek’in ikiz kızları Elif ve Zeynep ise ellerindeki oyuncaklarla babalarının tabutunu öptü. Öğle Namazının ardından Ferdi Zeyrek’in cenazesi, cenaze namazı için on binlerce insanın toplandığı Cumhuriyet Meydanına götürüldü.