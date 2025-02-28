Soma Pomaklar Derneği (SOPOD), Bulgar ve Balkan kültürünün önemli bir parçası olan Marteniçka geleneğiyle baharın gelişini kutluyor. Her yıl 1 Mart’ta başlayan ve mart ayı boyunca devam eden gelenek, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bilekliklerin bileğe takılmasıyla yaşatılıyor.

Marteniçkalar, doğada bir leylek veya kırlangıç görüldüğünde çıkarılarak çiçek açmış bir ağacın dalına bağlanıyor. Bu ritüelin, sağlık ve bereket getirdiğine inanılıyor. Bir başka gelenekte ise Marteniçka, genç bir meyve fidanına bağlanır ya da taşın altına konur. Eğer taşın altında çok sayıda karınca görülürse, o yılın bereketli geçeceğine inanılır.

Soma Pomaklar Derneği Başkanı Hüseyin İnal, Marteniçka’nın sadece bir gelenek değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin bir simgesi olduğunu belirterek, "Bu kültürü yaşatmak bizim için bir gurur. Her Marteniçka, sevdiklerimize sağlık, mutluluk ve umut dileğimizdir" dedi.

Dernek üyesi Deniz Şahan ise hazırlık sürecini anlatarak, "1 Mart’a günler kala Marteniçka bilekliklerimizi örmeye başladık. Mart geldiğinde aile bireylerimize ve sevdiklerimize hediye ediyoruz. Ay sonunda ise doğaya bırakıyoruz. Bu gelenek, hem baharı karşılamanın hem de umutlarımızı doğaya emanet etmenin güzel bir yolu" ifadelerini kullandı.

Soma Pomaklar Derneği, tüm Somalılara Marteniçka takarak bir dilek tutmalarını ve baharın coşkusunu paylaşmalarını önerdi.