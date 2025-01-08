Konya Şeker’e bağlı Soma Termik Santrali’nin bacalarından çıkan küller hem çevre kirliliğine hem de insan sağlığına zarar vermeye devam ediyor. Somalı vatandaşlar özellikle son 6-7 aydır santralin daha fazla kül yağdırmaya devam ettiğini belirterek sağlıklarını tehlikeye atan bu durumun biran önce çözülmesini istedi.

Manisa’nın Soma ilçesinde özelleştirildikten sonra Konya Şeker tarafından satın alınan Soma Termik Santralinin bacalarında filtre bulunmaması Soma’nın hem hava kalitesini hem de vatandaşların sağlığını ciddi anlamda tehdit etmeye başladı. Bakanlık tarafından 2027 yılına kadar bacalara filtre takılması için uyarı yapılmasına ve sürekli ceza kesilmesine rağmen filtre takmayan santral, çevre kirliliğine neden olurken, binlerce insanın da sağlığını da tehdit ediyor. Soma Termik Santralinin bacalarından çıkan küllerden en çok etkilenen yerlerin başında olan Soma İstasyon Mahallesi sakinleri ise özellikle son bir yıldır santralden çıkan küller nedeniyle artık nefes almakta zorluk çektiklerini belirtti.

"Sağlımız tehlikede"

Soma’nın İstasyon Mahallesinde taksi esnafı olan Serdar Filiz, "Buradan çok şikayetçiyiz. Külden dolayı. Her gün arabaların üzeri bir parmak kül oluyor. Santralin bacasından buraya geliyor. Külleri tamamen salıyorlar. Sağlığımız tehlikede. Küllerden dolayı çok insan solunum yolu gibi hatalıklarla mücadele ediyor. Her türlü hastalığı tetikliyor. Bacalar yapıldığından beri böyle ama bu aralar çok fazla eskiden bu kadar salınmıyordu. Son 2 senedir çok fazla kül salınıyor" dedi.

"Dilovası ile aynı devranı yaşıyoruz"

Mahalle esnaflarından Mustafa Çam, "Balkonlara çamaşır bile serilmiyor. Sürekli süpürge çekiyorum sürekli kül. 1990 senesinde bacalar kuruldu o zamandan beri durum böyle. Sürekli filtre takılacak kapanacak diyorlar ama durum hep aynı. Aynı Dilovası gibi. Orada fabrikalardan pislik akıyor burada da kül yağıyor" şeklinde konuştu.

"Son 6-7 aydır daha da kötü"

Bir diğer mahalle sakini Ersan Acar ise şunları söyledi:

"En büyük sıkıntılarımızdan biri Soma santralden çıkan küller. Burası santrale en yakın mahalle. İstasyon Mahallesi. Hava sakin olduğu zaman küller hemen buraya yağıyor. Arabalarda, en büyük problem kendi sağlığımızda. Nefes almakta zorluk çekiyoruz. Nefes alırken genzimiz yanıyor. Buralarda astım ve kanser vakaları çok fazla. Problemimiz çok büyük. Soma’da yaşamak gerçekten çok zor. En büyük problemimiz bu santralden çıkan kül problemi. Bu sene aşırı fazla. Eskiden de oluyordu ama arada oluyordu rüzgarla dağılıyordu. Bu sene çok fazla 6-7 aydan beridir sürekli oluyor. 2-3 günde bir çalışıyor bu bacalar ve kapkara duman atıyor. Biz burada yaşıyoruz, nefes almaya çalışıyoruz. Gece yatarken genzimiz yanıyor nefes alamıyoruz. Filtre mi takılacak ne takılacaksa biran önce takılsın. Bir çare bulunmasını istiyoruz. Kül yağıyor. Balkona çıkıyoruz tamamen kül, kapkara kül. Bu soba külü değil. Santralden çıkan tamamen zehir. Gerçekten çok şikayetçiyiz. Sağ olsun belediye başkanımız uğraşıyor ama onun da gücü yetmiyor. Bunu büyüklerimiz çözecek. Filtre mi takılacak ne takılacaksa takılsın. Biz Çevre Bakanlığını aradık, ceza kesiliyormuş ama ceza da buna çare değil. Bunun bir şekilde çözülmesini istiyoruz."