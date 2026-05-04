Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde yer alan Priene Antik Kenti, yüzyıllar sonra tarihi bir ana sahne oldu. Antik dönemde kentin yönetim merkezi olarak kullanılan Bouleuterion, bu kez Söke Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı olağan toplantısına ev sahipliği yaptı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yalnızca bir meclis oturumu olmanın ötesine geçerek adeta tarih ile günümüzü buluşturan sembolik bir etkinliğe dönüştü. Siyasi parti ilçe başkanları, Ticaret Odası meclis üyeleri, öğrenci grupları ve çok sayıda vatandaşın izlediği toplantı, Milattan Önce 4. yüzyılda kullanılan aynı mekanda yeniden hayat buldu.

Toplantının açılışında konuşan Priene Alan Başkanı Mimar Mine Aşçı Altan, antik kentin UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sürecin titizlikle devam ettiğini vurgulayan Altan, Priene'nin evrensel değerine dikkat çekti.

Başkan Arıkan ise yaptığı konuşmada, Priene Antik Kenti'nin hak ettiği değere ulaşması için farkındalık oluşturmayı sürdüreceklerini belirterek, 'Bu tarihi atmosferde meclis toplantısı gerçekleştirmemizin temel amacı da tam olarak budur' dedi. Arıkan ayrıca, önümüzdeki hafta sonu Priene Antik Kenti ve Güllübahçe Mahallesi'nin iki gün sürecek bir festivale ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Açılış konuşmalarının ardından meclis gündeminde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Tarihin izleri arasında gerçekleşen bu anlamlı toplantı, hem kentin kültürel mirasına dikkat çekti hem de Priene'nin geleceğine yönelik güçlü bir mesaj verdi.