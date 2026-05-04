Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye ekipleri, park bakımı ve yol onarımlarını eş zamanlı yürüterek ilçe genelinde kapsamlı çalışma başlattı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı yürüttüğü çalışmalar kapsamında park temizliği, bakım ve onarım faaliyetleri ile yol düzenlemeleri aralıksız sürdürülüyor. Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki park alanlarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirilirken, yeşil alanların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Aynı süreçte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de farklı mahallelerde yol onarım ve taş döşeme çalışmalarına devam ediyor. Bozulan yolların yenilenmesi, kaldırım düzenlemeleri ve taş döşeme uygulamalarıyla ulaşım güvenliğinin artırılması ve kent estetiğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Çalışmaların planlı program çerçevesinde mahalle mahalle sürdürüldüğü, vatandaşlardan gelen taleplerin de hızlı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yürütülen hizmetlere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın daha temiz ve yaşanabilir bir Nazilli'de hayatlarını sürdürmeleri için tüm ekiplerimizle sahadayız. Parklarımızı yeniliyor, yollarımızı onarıyor, ilçemizin her noktasında hizmet üretmeye devam ediyoruz. Nazilli için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.