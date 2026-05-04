Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerinden 'Yeşil Adımlar Projesi'nin etkinliğinden olan 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' adlı etkinlik Mastavra İlkokulu'nda düzenlendi. Öğrencilerin kuşlar ve böcekler için yaptıkları projeleri büyük bir ilgi gördü.

Nazilli'ye bağlı kırsal Mastavra Mahallesi'nde bulunan Mastavra İlkokulu'nda Yeşil Adımlar Projesi'nin heyecanı yaşandı. Okul müdürü Eyüp Nacak'ın ev sahipliğindeki 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' proje tanıtım programına Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, İlçe Şube Müdürü Yıldıray Demir, okul müdürleri, okulun öğretmen ve öğrencileri ile okul aile birliği üyeleri katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Renkli görüntülere sahne olan gösterilerin ardından 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' adlı proje sergisi açıldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve beraberindekiler sergiyi dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin en ilgi çeken projesi ise Kuş ve böcekler için yapılan otel projesi oldu. Müdür Erdinç Güner, projede görev alan öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı ve emekleri için teşekkür etti. Güner, 'Okulumuzun bahçesinde sabit olarak duracak olan Böcek Oteli konseptinde, yaşam alanı oluşturmuşlar. İçeriye de böceklerin sevdiği yiyecekleri koyarak böceklerin bu otelde barınmasını sağlayacaklar. Otel onlara bir barınak olmuş olacak. Çocuklarımıza böylesine anlamlı bir düşünce ve proje için teşekkür ederim. Doğaya yardımcı olan korumaya yönelik bir çalışma. Emeğinize sağlık' dedi.