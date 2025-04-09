Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın öncülüğünde hayata geçirilen "Efes Kültür Merkezi" projesi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Sinema bölümünün Söke halkının hizmetine sunulmasının ardından, tarihi binanın otel kısmında da beklenen restorasyon çalışmaları başladı.

Kısa bir süre önce ikinci etap çalışmaları kapsamında dış cephesi yenilenen binada, şimdi ise otel bölümünde kapı ve pencere doğramaları aslına uygun şekilde yenileniyor. Alınan resmi izinler doğrultusunda yürütülen restorasyon çalışmaları, yeni ve büyük bir heyecan oluşturdu. Doğramaların değiştirilmesinin ardından otel kısmı odalarında yenileme çalışmalarına geçilecek.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, daha önce yaptığı açıklamada otel kısmının restorasyonunun ardından buranın kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi haline gelebileceğini belirtmişti. Söke Efes Sineması ve Oteli’nin tamamının, ilçenin kültürel hayatına yeni bir soluk kazandırması ve sanatsal etkinliklerin merkezi olması hedefleniyor.