Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Söke’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçede etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle özellikle Söke-Milas Karayolu’nda Sanayi Sitesi Çıraklık Merkezi mevkiinde su birikintileri oluştu. Yoğun su baskını nedeniyle iki otomobil mahsur kaldı. Tarım sektöründe uzun süredir beklenen yağmurun başlaması memnuniyetle karşılansa da, yağışın yol açtığı olumsuzluklar vatandaşları zaman zaman zor durumda bıraktı. İlçe merkezinde ise önemli bir sıkıntı yaşanmadığı belirtilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Söke Belediyesi ekiplerinin yağışın muhtemel etkilerine karşı teyakkuzda olduğu bildirildi.

Yağışın devam edebileceği uyarısı yapılırken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.