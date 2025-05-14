Söke Hacıkazımoğlu İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, 2025 Aile Yılı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Eksik Parçam Sensin" adıyla Söke Belediye Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin aileleriyle birlikte yaptıkları puzzle çalışmaları sergilendi.

Etkinlik kapsamında hazırlanan eserler, sergi alanında satışa sunuldu. Elde edilen tüm gelir ise Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanacak. Bu örnek davranış, hem öğrencilerden hem de ziyaretçilerden büyük takdir topladı.

Serginin açılışına Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.

Minik öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, sergilenen eserleri inceledi ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

Aile değerlerine vurgu yapan ve sosyal sorumluluk bilinci aşılayan etkinlikte, Söke Halk Eğitim Merkezi halk oyunu kursiyerleri ve öğrencileri dans gösterileri de sundu.