Aydın’ın Söke ilçesinde sahaya inen ekipler, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele çerçevesinde hayvan sahiplerini bilgilendirirken, küçükbaş hayvanların aşılamalarını gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen hayvan sağlığı saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, kırsal mahalleleri gezerek, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele kapsamında aşılama, küpeleme, hastalık takibi ve eğitim gibi konularda yetiştiricileri bilgilendirdi. Ayrıca üreticilerin konuyla ilgili duyarlılıklarının arttırılması ve alınması gereken tedbirler noktasında da bilgilendirmeler de yapılırken, ekipler küçükbaş hayvanların hastalıklardan korunması için aşılama çalışması gerçekleştirdi.