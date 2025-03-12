Söke’de İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mili Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni gerçekleştirildi.

Özel bir okulun ev sahipliği yaptığı törene İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetiler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören öncesinde okulun giriş kısmında Atatürk resimleri sergisi ve konser gerçekleştirildi. Ardından salon programına geçildi.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından İstiklal Marşı şiir olarak okundu. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi.