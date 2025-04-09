Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi, 12-13 Nisan tarihlerinde renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Serçin Yılan Balığı Festivali, doğa ve kültürle iç içe keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyenleri bekliyor.

Bafa Gölü kıyısında yer alan Serçin’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan balıkçılık ve özellikle yılan balığı, festivalin odak noktası olacak. Meksika’nın Saragossa Körfezi’nden Bafa Gölü’ne kadar uzanan gizemli yolculuklarıyla bilinen yılan balıkları, bu yıl da festivalin temel unsuru olarak dikkat çekiyor.

Son olarak 2017 yılında düzenlenen festivalin yeniden hayata geçirilmesi, bölge halkı ve doğaseverler arasında büyük heyecan oluşturdu. Zengin programıyla hazırlıkları yapılan festivale, yoğun katılım bekleniyor. Festivalin ilk günü olan 12 Nisan Cumartesi TRT Sanatçısı Selcan Kökçen Şahin sahne alacak. 13 Nisan Pazar günü ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası, Efe Dumancı ve Selcan Temel müzikseverlerle buluşacak. Ayrıca ünlü dans sanatçısı Burçin Orhon, Sirtaki ve ritim grubu eşliğinde özel bir gösteri sunacak. Her iki gün boyunca çeşitli halk oyunları gösterileri de festival alanına renk katacak.

Festival süresince kurulacak olan satış stantlarında yerel ve organik ürünler ayrıca farklı lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Yeme-içme alanlarının yanı sıra çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun alanları da minik misafirler için keyifli anlar vadediyor. Ayrıca animasyon ve interaktif gösteri alanları da festival coşkusunu artıracak.

"Başkan Arıkan’dan davet"

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Sökemizi ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlamak, bölge habitatının önemli canlısı olan yılan balıklarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz festival için renkli bir program hazırladık. Keyifli bir hafta sonu geçirmek, doğa ve kültürle iç içe eğlenmeyi isteyen herkesi Sökemize bekliyoruz" diyerek tüm bölge halkını festivale davet etti.