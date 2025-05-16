Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü, 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Parkı’nda farkındalık yürüyüşü düzenledi. Etkinlikte, glutensiz yaşamın mümkün olduğu vurgulanarak çölyak hastalığına dikkat çekildi.

Çölyak hastalığı, bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus yapıların zarar görmesiyle birlikte, besin emiliminin bozulmasına neden olan alerjik bir sindirim sistemi rahatsızlığı olarak biliniyor. Yiyeceklerde bulunan gluten maddesine karşı hassasiyeti bulunan bireyler, yaşamları boyunca glutensiz beslenmek zorunda kalıyor.

Söke’de düzenlenen yürüyüşe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, Söke Huzurevi Müdürü Serbil Bakır, Türk Kızılay Söke Şube Başkanı Funda Öztürk, Atatürk Mahalle Muhtarı Arda Canbul, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı diyetisyen ve fizyoterapistler, sağlık çalışanları, bir grup çölyak hastası ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüşle birlikte topluma çölyak hastalığı hakkında bilgi verilmesi ve farkındalığın artırılması amaçlandı. Katılımcılar, glutensiz ürünlerin yaygınlaştırılması ve çölyak hastalarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.