Bilecik Belediyesi koordinasyonunda Şeyh Edebali Üniversitesi Gençlik ve İnovasyon Kulübü tarafından düzenlenen Pelitözü Gençlik Festivali, gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Bilecik Belediyesi Amfi Tiyatro’nun dolup taştığı festivalde, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımcıları gençlerle bir araya geldi. Başkan Subaşı, gençlerin talep ve görüşlerine her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Belediyemizin amfi tiyatrosu hiçbir zaman bu kadar gençlerle dolmamıştı. Karşımda pırıl pırıl bir gençlik ve gelecek görüyorum. Türkiye’nin geleceği burada. Gençlerin taleplerini her zaman destekleyeceğiz" dedi.

Festival alanında gençleri 20 Mayıs Salı akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek Haluk Levent konserine davet eden Başkan Subaşı, şehir içi ulaşımda yaşanan sorunlara da değindi. Kartlı ulaşım sisteminin Haziran ayının ilk haftasında uygulanmaya başlanacağını açıklayan Subaşı, "Eylül ayında belediye otobüslerimizi alacağız ve ana güzergâhlarda halkımıza hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şehir merkezindeki bazı cadde ve sokakların yayaların rahat kullanımı için araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Festival kapsamında üniversiteli gençler çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenirken, belediye tarafından sağlanan sosyal alanlar ve etkinlikler büyük beğeni topladı.