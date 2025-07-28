Söke Belediyesi tarafından açılan Yaz Okulları, çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli bir yaz dönemi sunuyor. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın öncülüğünde, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen kurslar, ilçedeki çocuklara ücretsiz olarak sunuluyor.

Toplam bin 200 öğrencisi bulunan yaz okulu kurslarında; 21 farklı branşta 42 sınıfta öğrenci grubu bulunurken, 13 farklı eğitmen görev yapıyor. Yaz Okulları kapsamında müzikten yabancı dile, spordan halk oyunlarına kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara katılan çocuklar, yaz tatilini verimli geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Eğitimlerin yanı sıra düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle çocukların özgüveni gelişirken, yeni arkadaşlıklar kurmaları da teşvik ediliyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, çocukların yaz aylarında hem eğlenmesini hem de gelişimini önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanabilmeleri için eğitime her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Yaz Okullarımız da bu anlayışın bir parçası" dedi.

Veliler ise çocuklarının güvenli ve kaliteli zaman geçirdiğini belirterek, Söke Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.