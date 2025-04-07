Söke Belediyesi, dijitalleşme adımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşlara kamu hizmetlerini daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Söke Belediyesi artık e-Devlet Kapısı üzerinden de hizmet vermeye başladı.

Türkiye’nin dijital kamu hizmetleri platformu olan e-Devlet sistemi, vatandaşlara pek çok işlemi tek bir çatı altında kolayca gerçekleştirme imkânı sunuyor. Söke Belediyesi de bu kapsamda e-Devlet sistemine entegre olarak, hizmetlerini dijital ortamda vatandaşların erişimine açtı.

Vatandaşlar ‘e-devlet’ üzerinden Söke Belediyesi borç sorgulama ve ödeme, arsa metrekare birim değeri sorgulama, beyan bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama gibi işlemleri yapabilecek.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Vatandaşlarımızın hizmetlerimize daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için teknolojik altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. E-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerimizle birlikte hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de bürokrasi en aza indirilecek" ifadelerine yer verildi.