Eskişehir’de bir sokak müzisyeni, 9 günlük bayram tatilinde Porsuk Bulvarı’nda turistlere konser keyfi yaşattı.

Eskişehir’de bir sokak müzisyeni, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca sanatını icra etmeye devam etti. Kentin en hareketli turistik noktalarından Porsuk Bulvarı’nda hem çalıp hem söyleyerek performans sergileyen sokak sanatçısı, gezi amaçlı gelen turistlerin ilgisini çekti. Müzisyenin açık havada sunduğu performansı dinleyen turistler alkışlarla desteklerken bazıları maddi katkıda bulundu, bazıları ise o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.