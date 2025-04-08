Amasya Valisi Önder Bakan, ziyarette ettiği bir köyde karşılaştığı sokak köpeğine devlet şefkati gösterdi.

Taşova’ ilçesine bağlı Esençay köyünde temaslarda bulunan Vali Bakan, köyün sokaklarından dolaşıp vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Sonrasında önüne çıkan bir sokak köpeğinin başını eliyle okşayarak şefkatli yüzünü gösterdi.

Bakan, bugünkü temaslarında Amasya Valiliği’ne ziyarette bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’a hayvanları koruma kanununun uygulanması kapsamında sahipsiz hayvanlar ve bakımevleriyle ilgili planlanan çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Bakan Yardımcısı Aktaş, sahipsiz evcil hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı yapılması planlanan arazide incelemelerde bulundu.