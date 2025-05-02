Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan şok uygulamalarda aranan 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde şok uygulamalar yapıldı. Park ve bahçelerin yanı sıra motorlu kuryelere yönelik yapılan 62 şok uygulamada; 4 bin 537 şahıs, bin 590 araç, 156 park/bahçe ve 64 umuma açık alan kontrol edildi. Kontrollerde; 10 aranan şahıs yakalandı, 10 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 10 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı. Aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca 1 adet hacizli/yakalamalı oto, 2 aranan oto ve 1 adet sahte plakalı oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.