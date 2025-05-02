Ankara’nın eşsiz yaban hayatına dikkat çekmek, doğal koruma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Ankara Uluslararası Yaban Hayatı Belgesel Film Festivali, 15-18 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Anadolu’nun eşsiz yaban hayatına dikkat çekmek, doğa koruma çalışmalarına katkı sağlamak ve yaban hayatı belgeselciliğinin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen festival, dünyanın dört bir yanından belgeselcileri ve doğaseverleri bir araya getirecek. 15-18 Mayıs tarihleri arasında, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimler ve etkinliklerin tümü ücretsiz olacak. Festival çerçevesinde kısa ve uzun metraj olmak üzere iki kategoride düzenlenen belgesel film yarışmasına 89 ülkeden 691 başvuru yapıldı. Her iki kategoride finale kalan yedişer belgesel, farklı ülkelerden yaban hayatı öykülerini Ankara izleyicisiyle buluşturacak. Türkiye’den yarışma dışı belgesellerin de yer alacağı programda yönetmen söyleşilerinin yanı sıra birçok etkinlik de gerçekleşecek.