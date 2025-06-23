Bilecik’in Söğüt ilçesinden Bitlis’in Ahlat ilçesine "Kayı Boyunun İzinde" projesi kapsamında kültürel gezi düzenlendi.

Söğüt Belediyesi’nin ortaklığında; Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve Ahlat Kültürel ve Sportif Faaliyetler Derneği iş birliğiyle yürütülen "Kayı Boyunun İzinde Göç Yolları" projesi kapsamında kültürel gezi düzenlendi. Tarihi mirasın izlerini sürmek ve gençlere geçmişi tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Söğüt’ten 26 öğrenci Ahlat’a uğurlandı. Gençler, bu anlamlı yolculukta atalarının izlerini takip ederek tarih ve kültürle iç içe bir deneyim yaşayacak.

"Ahlat’ta geçirecekleri her anın, onların hafızasında kalıcı bir iz bırakacağına inanıyorum"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, kültürel gezilerin gençlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Gençlerimizin geçmişi tanıyarak geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyebilmesi adına bu tür kültürel faaliyetleri çok önemsiyoruz. Ahlat’ta geçirecekleri her anın, onların hafızasında kalıcı bir iz bırakacağına inanıyorum. Yolunuz açık, hatıranız güçlü olsun" dedi.

Belediye yetkilileri, geziye katılan öğrencilere verimli, bilinçlendirici ve unutulmaz bir yolculuk temennisinde bulundu.