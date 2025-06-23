EN YAKIT, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik ‘En Yakıt Yanımda’ kampanyasını duyurdu. Buna göre şarj deneyimini sosyal medyada paylaşanlar, 50 kWh hediye enerji kazanacak.

Elektrikli şarj işletmecisi EN YAKIT, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik ‘En Yakıt Yanımda’ kampanyası duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ‘En Yakıt Yanımda’ kampanyası kapsamında kullanıcılar, şarj esnasında veya şarj sonrasında yaşadıkları deneyimlerini kısa bir video veya fotoğraf ile paylaşarak 50 kWh ücretsiz şarj hakkı kazanacak. 20 Haziran’da başlayan, 2 hafta süre ile devam edecek olan kampanyada kullanıcılar, EN YAKIT ile yaşadıkları keyifli şarj deneyimlerini video ya da fotoğraflarla paylaşacak.

Deneyimlerini paylaşacaklar

Kampanya hakkında bilgi veren EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, "En Yakıt Yanımda’’ kampanyamızla kullanıcılarımıza hem hızlı ve güvenilir şarj deneyimi sunmayı hem de deneyimlerle yolculuğumuzu daha anlamlı kılmak istiyoruz. Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcılardan şarj esnasında o anı fotoğraflayıp deneyimlerini kısaca aktarmalarını bekliyoruz. Bu deneyimlerini paylaşan kullanıcılarımız 50 kWh hediye şarj hakkı kazanacaklar. Elektrikli araç sahiplerinin memnuniyetini artırmak ve şarj altyapımızı güçlendirmek önceliğimiz" dedi.