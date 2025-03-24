Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesinde bulunan 100. Yıl Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette, öğrencilerle sohbet eden Vali Aygöl, onların hedeflerini ve hayallerini dinleyerek eğitimin önemine dikkat çekti. Öğretmenlerle de görüşen Vali Aygöl, eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Vali Şefik Aygöl, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada; "Eğitime verilen destek, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır" ifadelerini kullandı. Ziyaret, öğrencilere moral ve motivasyon kaynağı olurken, öğretmenlerin de eğitimde sürdürülebilir kalite hedefleri çerçevesinde desteklenmesine yönelik adımların altı çizildi.