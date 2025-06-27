Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan İsmail Çetin Parkı belediye ekiplerince yenileniyor.

Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’ nün ortak çalışmaları ile ilçeye bağlı Türkmenbaşı Mahallesinde bulunan İsmail Çetin Parkı yenileniyor. Parkta yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Otomatik sulama sistemi, parke bordür değişim çalışmaları, aydınlatma sisteminin değiştirilmesi, içerisinde bulunan zarar görmüş, eskimiş piknik masalarının yenilenmesi, ilave yeni piknik masalarının konulması işlemleri tamamlandı. Parkın etrafının tel çitler ile çevrilmesi ve yeniden çimlendirilmesi, peyzaj çalışmaları işlemleri devam etmektedir. Devam eden işlerin en kısa sürede tamamlanarak parkın yeniden hizmete açılacak" dedi.