Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, idari personelleriyle bir araya gelerek düzenlediği toplantıda, geçmiş bayramlarını kutladı.

Başkan Durgut, belediye binasında görev yapan birim müdürleri ve personellerle samimi bir ortamda buluşarak, ekip ruhunu pekiştiren bir etkinlik gerçekleştirdi. Toplantıda, belediye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Başkan Durgut, personelin özverili çalışmalarını takdir ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Toplantının ardından Başkan Durgut, belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha iyi ulaşması için ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, belediye personelinin motivasyonunu artırmaya yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.