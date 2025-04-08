Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği Konseri ve Müzikal Çocuk Oyunu düzenliyor. 12 Nisan Cumartesi günü Kent Korosu Türk Sanat Müziği Konseri ile Kayserililere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak olan Büyükşehir Belediyesi, 13 Nisan Pazar günü 2 seans olarak düzenleyeceği Müzikal Çocuk Oyunu ile miniklere eğlenceli ve öğretici bir hafta sonu yaşatmaya hazırlanıyor.

Her yaş grubundan insana yönelik kültür sanat faaliyetleri düzenleyen ve yediden yetmişe tüm Kayserililerin sosyalleşmesine katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerle dolu bir Ramazan ayının ardından kültür sanat faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede, 12-13 Nisan günlerinde miniklere ve yetişkinlere yönelik olarak düzenleyeceği iki ayrı etkinlikle Kayserililere keyifli ve verimli bir hafta sonu hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından 12 Nisan Cumartesi günü saat 19.30’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek Kent Korosu Türk Sanat Müziği Konseri ile Türk Sanat Müziği tutkunları bir araya gelecek. Kent Korosu Mustafa Uyan şefliğinde Kayserililere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Minikler için de 13 Nisan Pazar günü saat 12.00 ve 15.00’te 2 seans olarak eğlence dolu bir etkinlik hazırlayan Büyükşehir, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde Genel Sanat Yönetmeni Murat Özdeniz yönetmenliğinde düzenlenecek Mikrobik ve Gribik Müzikal Çocuk Oyunu ile miniklere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılacak etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye ise 0 352 232 20 40 - 666 38 01 numaralı telefonlar üzerinden erişilebilecek.