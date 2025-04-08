Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı içeresinde gıda üretimi, satışı ve sunumu yapılan toplam 602 adet iş yerine denetim gerçekleştirildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kent genelinde Gıda Kanunu kapsamında gıda üretimi, satışı ve sunumu yapılan toplam 602 adet iş yerine denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında ürünlerde muhafaza şartları, kayıtlı ve onaylı işlerden temin edilip edilmediği, etiket bilgileri, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ve Son Tüketim Tarihi (STT) kontrolleri göz önünde bulundurarak 55 adet üründen numune alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada ise; "Gıda Kanunu kapsamında üretim, satış ve toplu tüketimde gıdaların muhafaza şartları, kayıtlı, onaylı işlerden temin edilmediği, etiket bilgileri, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ve Son Tüketim Tarihi (STT) kontrolleri ve bu gıda güvenliği açısından teknik ve sağlık şartları sağlayıp sağladığı göz karşılığında 2025 Ramazan içerisinde 602 adet yapıldı. Bakanlığımızca yetkili laboratuvarlardan mikrobiyolojik ve tağşişe yönelik analizler yapılmış olup 2025 Ramazan ayı içerisinde 55 adet gıda numunesi alınmıştır. Denetim için belirtilen tüm hususlarda mevzuata aykırı her konuda üretim, satış ve toplu tüketim yapan faaliyetlere 2025 Ramazan ayı içerisinde 10 adet idari para cezası kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.