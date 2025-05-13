Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselerek büyük bir başarıya imza atan Söğütspor, Bilecik Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti.

Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden Söğütspor, geçtiğimiz hafta sonu BAL temsilcisi Vitraspor ile karşı karşıya geldi. Play-out maçını kazanarak şampiyon olan Söğütspor, tarihinde ilk defa BAL’a yükseldi. Şampiyonluğun ardından Söğütspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını Bilecik Belediye Başkanı Ferhat Durgut makamında ağırladı.

"Takımımızın azmi ile kazandığı bu şampiyonluk hepimizin gurur kaynağıdır"

Tüm takım yetkililerini tek tek tebrik eden Başkan Durgut, ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, "Takımımızın azmi, inancı ve mücadelesiyle kazandığı bu şampiyonluk hepimizin gurur kaynağıdır. Söğütspor, sadece bir futbol takımı değil, bu şehrin kalbidir. Bugün bir kupa değil, alın teri ve azmin meyvesi geldi. Söğütspor’un başarısı, bu topraklardaki inancın ve kararlılığın en güzel göstergesidir. Her zaman yanınızdayız ve daha büyük hedeflere birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Ziyaretin sonunda takım oyuncuları ve teknik heyet, Başkan Durgut’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.